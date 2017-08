Adolescente de 13 anos que matou garota de 14 está apreendido na Depai em Goiânia

Está apreendido na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), no Jardim Goiás, o adolescente de 13 anos suspeito de matar a vizinha de 14. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (23), nas escadarias do 5º andar do prédio em que a vítima e o suspeito moravam no Jardim América, na capital.

Tamires Paula de Almeida foi morta com várias facadas no pescoço, nos braços e no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a adolescente já estava morta quando chegou o socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente suspeito de esfaquear a menina entregou a faca usada no crime para o coordenador do Colégio Estadual Jardim América, onde os dois estudavam.

O delegado Paulo Ribeiro, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), esteve no local, mas o crime deve ser investigado pela Depai.

O pai do adolescente acompanhou os procedimentos, junto com um advogado, e o suspeito permaneceu calado e não disse o que o motivou a matar Tamires.

O corpo da adolescente está sendo velado na Casa de Velórios de Pires do Rio, 145 km de Goiânia. O Colégio Estadual Jardim América amanheceu de portas fechadas, em luto pela morte da estudante.