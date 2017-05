Adolescente de 13 anos morre após colidir com ônibus em Aparecida de Goiânia

Um adolescente de 13 anos morreu no fim da manhã desta quinta-feira (18), após uma colisão entre uma motoneta e um ônibus do transporte coletivo na Rua do Livramento, setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com um policial militar, o garoto dirigia a motoneta quando bateu na lateral do ônibus. O adolescente caiu e a roda traseira do transporte coletivo passou por cima dele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) chegou a ser acionado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o PM, o menino de 13 anos não tinha documentação para pilotar o veículo.