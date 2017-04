Um adolescente de 13 anos matou o pai, de 41 anos, a facadas na noite de segunda-feira (10), em Guapó.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem agredia a mãe do menino, quando o jovem deu um golpe de faca no pai. Segundo a PC, o agressor já tinha passagem por porte de arma e violência doméstica.

O delegado Arthur Fleury, responsável pelo caso, vai apresentar detalhes do caso em uma entrevista coletiva marcada para a tarde desta terça-feira (11), na Delegacia de Polícia de Guapó.