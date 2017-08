Adolescente de 13 anos mata a facadas garota de 14 em Goiânia

Atualizado às 18h33



Um adolescente de 13 anos é suspeito de matar uma vizinha de 14 a facadas na tarde desta quarta-feira (23), no Residencial Pedra Branca, na rua C-137, no Jardim América, em Goiânia.

A vítima, identificada como Tamires Paula, estava indo para a escola quando foi abordada pelo adolescente, dentro do condomínio, que a segurou com um golpe chamado "gravata" e desferiu diversos golpes de faca. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da jovem foi deixado na saída de emergência do prédio. Segundo os amigos da vítima, ela não tinha amizade com o agressor, apesar de morarem no mesmo condomínio e estudarem no mesmo colégio.

Após cometer o ato, o adolescente foi até ao Colégio Estadual Jardim América, onde estuda, e contou à diretora sobre o que ele havia feito. A profissional de ensino e o aluno voltaram para o prédio, onde o corpo já tinha sido achado por uma vizinha, que bateu na porta da mãe da vítima para pedir ajuda sem saber.

De acordo com os alunos do colégio, Tamires era uma boa aluna e tinha muitos amigos. Ela cursava o 9° ano na instituição.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada e o delegado Paulo Ribeiro. A mãe da jovem passou mal e também foi socorrida pelo Samu. O adolescente foi apreendido.



"Deu vontade"

Os alunos do Colégio Estadual Jardim América foram proibidos de deixar o local enquanto a morte da estudante Tamires Paula era investigada pela polícia nesta tarde. As autoridades queriam evitar que os alunos se locomovessem até o prédio onde o corpo da jovem estava, uma vez que ela morava a poucos metros da instituição.

À psicóloga da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e aos colegas, o adolescente de 13 anos, suspeito de matar Tamires, revelou apenas que cometeu o ato infracional porque “deu vontade”. Ele cursa o 7° ano e os demais alunos contaram à reportagem que o jovem era taxado de “cara estranho” e não tinha muitos amigos.

A diretora da instituição também está em estado de choque após o ocorrido.