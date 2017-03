Adolescente de 11 anos é morto com tiro no olho

Um adolescente de 11 anos foi morto com um tiro no olho esquerdo em uma fazenda na zona rural em Campos Lindos, a 491 km de Palmas. O caso aconteceu por volta das 18 horas desse domingo (5). A informação é da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o tio da vítima relatou que o autor do crime atirou no menino com uma espingarda de fabricação artesanal. O disparo atingiu o olho da vítima que morreu no local. O autor fugiu.

A polícia não informou a motivação do crime, mas segundo o portal O Norte, a vítima, o irmão e o autor saíram para tirar cascas de madeira na mata. O irmão da vítima conta que quando estava na estrada ele ouviu um disparo e que ao virar viu seu irmão caído e o outro fugindo correndo.

A PM chegou a fazer buscas mas ninguém foi encontrado. A arma do crime foi encontrada e apreendida. Conforme a Secretária de Segurança Pública (SSP), a delegacia de Polícia de Campos Lindos investigará o caso.