Adolescente atira no próprio tio após galinhas comerem pés de maconha em quintal

Um jovem de 17 anos atirou no próprio tio após as galinhas do familiar comerem os pés de maconha do adolescente. As plantas estavam no quintal da casa da vítima, que foi levada ao hospital e também prestou queixa na Polícia Militar nesta quinta-feira (10). O crime ocorreu em Conceição da Barra, no Espírito Santo.

Segundo o UOL, a PM informou que o tio ficou confuso quando o sobrinho entrou enfurecido na casa dele, quebrando os móveis. Ele estava com raiva porque as galinhas do tio haviam devorado os pés de maconha que ele havia plantado.

O tio contou à polícia que ficou surpreso com a informação e que os dois começaram a discutir. O menor então tomou a arma de fogo das mãos do padrasto e atirou contra o tio, acertando-o no antebraço esquerdo.

O homem foi levado ao hospital e passa bem. Já o garoto foi apreendido em casa e deverá ser internado na Fundação Casa, informou a PM.