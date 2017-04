Adolescente acusa proprietário de abrigo em Valparaíso de Goiás de agressão

Com o braço esquerdo quebrado, hematomas na perna, nove pontos na cabeça e cinco no olho direito, um jovem de 13 anos afirma que sofreu agressões do policial militar da reserva Laudimar Rodrigues, dono do Instituto Anjos de Rua, que resgata crianças e adolescentes em Valparaíso de Goiás. Laudimar negou a acusação.

Segundo o garoto, o policial o agrediu na terça-feira (18), quando descobriu que ele estava faltando aula para ficar nas ruas. “Eu acordei apanhando. Aí ele me mandou correr para o banheiro para eu banhar por causa que eu estava sangrando. Aí eu banhei, ele saiu. Eu saí e fui atrás dos meus amigos”, contou à TV Anhanguera.

Ao G1 Goiás, o proprietário do Instituto Anjos de Rua, informou que não houve agressão no abrigo e que desde segunda-feira (17), não encontra o adolescente. “Ficamos sabendo através das redes sociais que ele estava no Conselho Tutelar que foi agredido dentro do instituto. Fiquei apavorado. Vamos aguardar os fatos serem apurados. Tenho certeza que serão apurados com clareza e se fará Justiça que é nela que a gente confia”, disse Laudimar.

De acordo com o policial, a direção da escola, onde o menino está matriculado, informou que o aluno não estava indo às aulas, e depois disso ele teria conversado com o jovem e cobrou que ele estudasse, mas não o agrediu. "Ele estava na rua e o abriguei porque os parentes não dão conta de cuidar dele. Por que eu ia agredi-lo? Qual o motivo que eu teria para isso?", explicou o dono do abrigo.

O garoto é órfão e agora está com a avó, que espera que não aconteçam mais agressões no instituto. “Eu não quero nada, não vou pedir nada. Eu só quero que a verdade prevaleça para que não aconteça com outros”, concluiu.

A Polícia Civil vai investigar a denúncia.