Adolescente é morto pela PM após assaltar táxi em Goiânia

Um adolescente de 15 anos morreu depois de trocar tiros com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (27), na Avenida Lincoln, no setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, policiais do Choque, da PM, estavam no bairro quando receberam a informação que um táxi teria sido roubado no Setor Jardim Califórnia. De acordo com a polícia, após acompanhamento, os suspeitos perderam o controle do táxi e abandonaram o veículo.

Um deles, conforme a ocorrência, atirou contra os policiais, que revidaram e o outro conseguiu fugir. O adolescente baleado morreu na hora. Com ele, a polícia recolheu um revólver calibre 38.