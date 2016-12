Adolescente é executado enquanto brincava na porta de casa em Goiânia

Um menino de 14 anos foi executado na noite de sexta-feira (30) enquanto brincava com amigos na porta da casa onde morava no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia.

Segundo boletim de ocorrência, Rafael Sousa Soares se aproximou de um carro estacionado na rua, por volta das 21h40. No momento, os passageiros do veículo atiravam contra o presidiário Luiz Henrique de Souza Brito e ao perceberem a presença do adolescente dispararam contra ele. Rafael ainda tentou correr, mas foi atingido por tiros nas costas.

O corpo do garoto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e deverá ser sepultado no Cemitério Municipal Parque ainda sem horário definido.

Homicídios

Outros três homicídios foram registrados na capital entre a noite de sexta e a madrugada de sábado (31). Em um deles, um presidiário, de 26 anos, foi morto a tiros na Vila Pedroso. Ele estava na casa da namorada. Três suspeitos foram presos em flagrante após baterem o carro utilizado no crime.

No Setor Morada do Sol, um idoso de 60 anos foi morto a facadas por dois homens. Os suspeitos também foram localizados e encaminhados à Central de Flagrantes. Eles confessaram o crime, no entanto a motivação do crime ainda não foi divulgada.