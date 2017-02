Adolescente é encontrado com fome na BR-153 após desentendimento com a mãe

Um jovem de 15 anos foi encontrado na noite deste domingo (19), na BR-153, perto do povoado do Rochedo, após deixar sua casa em Morrinhos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o adolescente disse que no sábado (18), teve desentendimentos com sua mãe e ela tentou agredi-lo e o expulsou de casa. Ele saiu com poucos pertences em uma sacola plástica, dormiu próximo ao trevo da cidade e, por volta das 6h da manhã de domingo começou a andar em direção a Aparecida de Goiânia, onde mora um tio, irmão de sua mãe.

De acordo com a polícia, o garoto que estava com fome e cansado, após andar cerca de 37 quilômetros, foi alimentado e encaminhado ao Conselho Tutelar local.