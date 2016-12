Adolescente é assassinado na frente de amigo em Trindade

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feria (28), na Avenida Anápolis, no Setor Maysa 1, em Trindade.

Segundo a Polícia Civil, o jovem estava acompanhado de um amigo enquanto retornavam de um acampamento de sem terras. Eles andavam pela via, quando dois homens se aproximaram em uma moto e atiraram contra a vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atestou a morte.

O amigo dele não ficou ferido. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos fugiram.