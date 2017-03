Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (21), por não pagar a passagem do transporte coletivo que faz a linha entre as cidades Trindade e Goiânia. O caso aconteceu no Km 5 da GO-060.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente entrou no ônibus e pulou a catraca. O motorista chegou a chamar a atenção do jovem e ele o ameaçou.

A PM foi acionada e os policias retiraram o rapaz do veículo.