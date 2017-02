Adolescente é apreendido em flagrante furtando loja em Goiânia

Um rapaz de 16 anos foi apreendido em flagrante na madrugada desta quarta-feira (15), furtando uma loja da rede Novo Mundo, no Centro de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta de 1h a equipe de segurança da loja acionou a polícia com a suspeita de um furto no estabelecimento. Ao chegar no local, os policiais encontraram um aparelho de TV na calçada da loja e a porta arrombada.

Já dentro do comércio, a PM encontrou o suspeito escondido atrás de uma geladeira. Segundo a polícia, esse adolescente, junto com outros, são os responsáveis pela maioria dos arrombamentos em estabelecimento comerciais da região central.

Ainda de acordo com a PM, o gerente da loja foi chamado e percebeu que uma outra televisão estava danificada.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes.