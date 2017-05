Adolescente é apreendido com maconha e cocaína em Senador Canedo

Um rapaz de 17 anos, foi apreendido na noite de quarta-feira (10), com drogas no Setor Morada do Bosque, em Senador Canedo.

De acordo com a Rotam, durante patrulhamento pelo setor, eles visualizaram o adolescente, que estava em atitude suspeita e inquieto. Na abordagem, a Rotam encontrou várias porções de maconha embaladas no bolso do suspeito.

Segundo a Rotam, o jovem disse ter mais drogas no interior de "boca de fumo", onde foram encontrados nove tabletes de maconha, três porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 89 em espécie.

O adolescente foi apreendido e encaminhado ao distrito policial da cidade.