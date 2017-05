Adolescente é apreendida com mais de 10 kg de maconha na BR-153

Uma adolescente, de 15 anos, foi apreendida transportando 10,5 kg de maconha na BR-153, no município de Uruaçu, na noite desta quarta-feira (3). A garota viajava em um ônibus de turismo que saiu de Goiânia com destino a Colinas (TO) e transportava 25 passageiros.

Ao checar a documentação dos passageiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que a adolescente apresentou apenas uma cópia da certidão de nascimento. Após fiscalizar a bagagem da garota, os policiais encontraram 11 tabletes de maconha e poucas peças de roupa.

Em conversa com os agentes, ela contou que tem um filho de 04 meses e que foi contratada pela companheira de sua mãe para buscar a droga no terminal rodoviário de Goiânia, onde um desconhecido lhe entregou o entorpecente.

Ela disse ainda que saiu de Colinas (TO) na noite de segunda-feira (1º) e ficou por pouco tempo em Goiânia, apenas o suficiente para receber a droga e voltar para sua cidade de origem, pelo transporte ela receberia mil reais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.