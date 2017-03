Adestrador de cães é preso com CNH falsa ao ajudar cunhado em Aparecida de Goiânia

Um adestrador de cães, de 36 anos, foi preso com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada, e o cunhado dele, de 35 anos, foi autuado, na manhã desta segunda-feira (20), no km 4 da BR-060, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes estavam em fiscalização no anel viário quando um VW Gol cruzou o canteiro central de maneira irregular. Na abordagem, o motorista de 35 anos apresentou uma CNH categoria "A", que o habilita a conduzir motocicletas. O homem foi autuado por ter apresentado a CNH diferente da que necessitava para conduzir o veículo e também pela manobra irregular.

Para liberação do veículo, o condutor chamou seu cunhado, de 36 anos, que seria habilitado na categoria "B". No local, ele chegou em uma moto, e quando apresentou a CNH, foi constatado que era falsa. O homem disse aos policiais que comprou o documento em uma auto-escola, no Setor Garavelo, em 2009.

O documento era de categoria "AD" e ele falou para a PRF que teria realizado um exame com um pequeno caminhão, mas segundo a polícia, isso não é previsto em lei, pois os cursos de Formação de Condutores apenas formam os alunos, mas não realizam exames práticos. Na verdade, ele era inabilitado e disse que pagou R$ 1.800 pela CNH falsificada.

O condutor da motocicleta foi autuado e preso por uso de documento falsificado. Ele foi conduzido ao 4º DP de Aparecida.