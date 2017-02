Acusados pelo latrocínio de policial civil em pit dog de Goiânia são condenados a mais de 23 anos

Policial civil Oscar Charife Abraão Garcia, de 31 anos, morto durante tentativa de assalto em pit dog no Setor Oeste em fevereiro de 2016

Os acusados de matar o policial civil Oscar Charife Abrão Garcia, de 31 anos, em 7 de fevereiro de 2016, durante uma tentativa de assalto em um pit dog no Setor Oeste, em Goiânia, foram condenados a 23 anos e 4 meses de prisão pelo crime nesta quinta-feira (23).

Igor Henrique Mezenes Barreto cumprirá pena por latrocínio (roubo seguido de morte). O taxista Bruno Costa Campos também responderá por latrocínio e corrupção de menores. Os dois ainda pagarão multa, ficarão em regime fechado na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia e não poderão recorrer da decisão em liberdade.

No dia do crime, outro assaltante, Robert da Silva morreu ao ser atingido por Oscar durante troca de tiros dentro do estabelecimento.

RELEMBRE O CASO

O policial civil Oscar Charife Abrão Garcia lanchava no Pit Dog Bulldog's, no Setor Oeste, quando os criminosos armados chegaram e deram voz de assalto no estabelecimento.

Abordado por Robert, Oscar começou a pedir que o assaltante mantivesse a calma, levantando-se lentamente da cadeira, até surpreender o criminoso, sacando uma pistola calibre .40 que trazia na cintura. Os dois iniciaram uma rápida troca de tiros, se atingiram e morreram após serem levados ao hospital. Dias depois, Igor Henrique e Bruno Costa foram detidos.

Sobrinho de Sharife Oscar Abrão, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Oscar Charife era lotado na Delegacia do Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia.