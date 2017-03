Acusado de assassinar a família é preso ao voltar para matar a sogra

Suspeito de assassinar a mulher e os três filhos, Jorge Luiz Evangelista, de 52 anos, voltou para tentar matar a sogra mais uma vez, mas foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (29).

O crime aconteceu na terça (28), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, quando a sogra também foi atingida, mas sobreviveu aos disparos. De acordo com o investigador Renato Rabelo, ele estava voltando para executá-la. "Tinha jurado ela de morte quando matou a família toda. Só que a polícia foi acionada e ele foi preso", afirmou.

Rabelo acrescentou ainda que o suspeito matou a mulher por ciúmes, pois ela queria acabar com o casamento. De acordo com o Extra, as vítimas fatais foram identificadas como Luciana Vieira Rodrigues e as crianças Nesley, de 8 anos, Emily, de 10, e Evilim, de 13.