Acusação por crimes permanentes retira necessidade de mandado para entrada em casas, diz STJ

A entrada de policiais na residência de um acusado pelo crime de tráfico de drogas sem mandado de busca e apreensão foi considerada aceitável, de acordo com decisão liminar proferida pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz.

A determinação está ligada a um caso ocorrido no Paraná, onde um homem foi preso em flagrante dentro de casa por policiais com 56 pedras de crack. Os agentes, segundo Laurita, buscaram reprimir a prática delituosa cuja consumação se prolonga no tempo, característica principal dos crimes permanentes. A defesa do acusado, no pedido de habeas corpus, alegou que a entrada no domicílio foi ilegal e sem o consentimento dos moradores.

A decisão gerou discussão nas redes sociais, onde usuários apontaram uma maior abertura de espaço para a arbitrariedade de policiais.

Com o recesso forense, coube a presidente decidiu as medidas urgentes do âmbito. O habeas corpus do acusado será julgado pela Quinta Turma e terá como relator o ministro Felix Fischer.