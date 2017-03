Acompanhe o sorteio das casas populares da Agehab com prestações entre R$ 80 e R$ 270

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) realiza na manhã desta sexta-feira o sorteio de 1.455 moradias, com prestações entre R$ 80 e R$ 270, no auditório do Ministério Público do Estado de Goiás.

A agência afirma que publicará a lista dos contemplados imediatamente, após o sorteio, no site.

Na seleção, todos os 44 casos comprovados de microcefalia, que se enquadram no padrão socioeconômico estabelecido, já tem acesso às casas. Os 3.228 portadores de deficiência física e 4.137 idosos serão sorteados primeiro. Serão reservadas 3% das vagas para cada um desses grupos.

Em seguida, o restante das vagas será sorteado entre o grupo geral, respeitando os critérios classificatórios estabelecidos no edital.

As casas serão sorteadas entre 63.627 inscritos. Segundo a Agehab, o sorteio é eletrônico e 100% auditável.

Residenciais

Os dois residenciais são localizados na região Oeste de Goiânia. Os cômodos são compostos por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro, totalizando 42,9 m² de área interna. As parcelas chegarão a até R$ 270, conforme a renda de cada família.

O Residencial Nelson Mandela, localizado no bairro Vera Cruz, conta com 1.131 unidades habitacionais que estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar.

Já no Jardins do Cerrado 10, serão oferecidas 324 unidades, divididas em sobrados com 4 casas cada.

As obras são construídas com recursos do Cheque Mais Moradia, em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Goiânia. O projeto está em fase final de execução, e deve ser entregue até julho.