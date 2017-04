Acompanhe em tempo real o dia de greve geral em Goiânia e pelo Brasil

Há a promessa de adesão por parte de diversos setores do funcionalismo público e privado em todo o país. Espera-se, por exemplo, que bancários paralisem suas atividades em ao menos 22 Estados, de acordo com informações da CUT (Central Única dos Trabalhadores), uma das centrais sindicais que convocaram a paralisação. Professores das redes pública e particular também dizem que irão cruzar os braços, assim como aeroviários e funcionários dos serviços de ônibus, metrô e trens.

Confira as principais movimentações sobre a greve geral em Goiânia, em Goiás e pelo Brasil no tempo real do O Popular.