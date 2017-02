Acidentes na GO-070 deixam quatro mortos

Dois acidentes no mesmo trecho da GO-070, entre Mossâmedes e a Cidade de Goiás, deixaram quatro mortos e cinco feridos. Os acidentes ocorreram entre às 23h de sexta (24) e a manhã deste sábado (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira ocorrência, no km 118, envolveu dois carros de passeio que colidiram de frente e uma camionete que não conseguiu parar e acabou batendo nos veículos menores. Na batida, o motorista de um dos carros não resistiu e morreu na hora. Um casal de adultos e outro de crianças, que viajavam no outro carro, foram socorridos com ferimentos leves e levados para uma unidade de saúde próxima. O condutor da camionete não ficou ferido.

A outra colisão, também frontal, no km 117, envolveu um caminhão e um veículo de passeio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dos quatro ocupantes do carro, três, sendo dois homens e uma mulher, não resistiram e morreram no local. A outra vítima, uma mulher, foi resgatada com ferimentos graves e está sendo transportada inconsciente para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O condutor da carreta não teve ferimentos. A pista está sendo liberada aos poucos.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o trecho onde ocorreram as fatalidades não é considerado perigoso e uma investigação deverá apontar as causas de ambos os casos.