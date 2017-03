Acidente na zona rural de Formosa deixa homem gravemente ferido

Um homem se feriu gravemente em um acidente envolvendo um caminhão na BR-020, na zona rural de Formosa, à tarde desta quinta-feira (30). Estavam no veículo motorista e passageiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 12:32h e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo tombado às margens da rodovia. O condutor foi encontrado sem ferimentos e andando. Já o passageiro, Valmir Valverde, de 52 anos, sofreu traumatismo craniano e diversas escoriações. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Formosa.

O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu averiguar a motivo do acidente, pois não houve testemunhas. Segundo informações preliminares, sabe-se que o motorista perdeu o controle da direção e chovia no momento do acidente.