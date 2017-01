Acidente envolvendo quatro caminhões mata motorista em Rialma

Um acidente envolvendo quatro caminhões deixou um motorista, de 39 anos, morto e outros dois gravemente feridos na altura do quilômetro 311, na BR-153, em Rialma, no início da noite de segunda-feira (30).

Segundo levantamentos preliminares, um caminhão boiadeiro, com aproximadamente 26 animais, que seguia sentido sul, para não bater na traseira de uma carreta prancha, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão baú e posteriormente com outro autocarga que seguia sentido norte.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ceres e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliaram no resgate das vítimas que foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento do município.

O motorista do baú morreu no hospital, já os condutores dos caminhões boiadeiro e de outro baú, foram socorridos em estado grave, o motorista do prancha saiu ileso.

Com o impacto entre os veículo, oito bovinos morreram no local, a rodovia ficou interditada até às 22h30, formando um congestionamento de cerca de quinze quilômetros nos dois sentidos.

Além do resgate, os bombeiros auxiliaram na retirada dos animais da pista e realizaram a limpeza da rodovia que ficou suja com óleo diesel. As equipes tiveram apoio da PRF, PM, Concessionária Galvão e de equipes da prefeitura de Rianápolis.