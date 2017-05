Acidente entre veículos deixa dois feridos na zona rural de Jataí

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos no quilômetro 245, na BR-158, na zona Rural de Jataí, na região Sudoeste do Estado, na manhã deste sábado (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Clínicas do município. As causas do acidente não foram informadas.