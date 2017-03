Um grupo de pessoas ficou gravemente ferido após um acidente no fim da manhã desta terça-feira (7) envolvendo três caminhões na GO-222, em Anápolis, próximo ao povoado de Goialândia.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, de acordo com a corporação, as vítimas estão presas às ferragens.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.