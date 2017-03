Um acidente entre duas motocicletas deixa o trânsito lento na Avenida 85, próximo ao cruzamento com a Avenida Mutirão, no sentido Setor Pedro Ludovico, na noite desta terça-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, na colisão entre os veículos, uma mulher ficou ferida, com várias escoriações em uma das pernas. De acordo com a corporação ela está consciente e é atendida no local.

Por conta do acidente, parte da via está bloqueada e um congestionamento é registrado ao longo da avenida.