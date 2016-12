Acidente entre dois carros na BR-040, em Luziânia, deixa 9 feridos

Um acidente evolvendo dois carros na BR-040, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF), deixou nove pessoas feridas - entre elas, três crianças. De acordo com informações do G1, um VW gol e um GM Celta colidiram frontalmente na manhã deste domingo (25), quando passavam pelo Km 26 da rodovia.

A vítima em estado mais grave é uma menina de 6 anos, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela apresentava fraturas na pelve e hemorragia interna, mas estava consciente. Ainda de acordo com o site, a garota foi levada de helicoptero para o Hospital de Base de Brasília.

Os bombeiros também atenderam um menino, de 4 anos, e cinco adultos com ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) socorreu uma menina de 8 anos com lesões superficiais. Outra vítima recebeu atendimento pela concessionária que administra a BR-040.Todos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia.

Depois da colisão, o Gol saiu da pista e desceu um barranco de aproximadamente 3 metros. A rodovia chegou a ser interditada, o que só durou alguns minutos.