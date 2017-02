Acidente entre carros acerta semáforo na Av. Mutirão, em Goiânia

Um acidente em que dois carros colidiram um contra o outro aconteceu na tarde desta terça-feira (28), na Avenida Mutirão com a rua T-53, no setor Marista, em Goiânia. Após a colisão, um dos carros bateu no semáforo.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência e as vítimas tiveram ferimentos leves. A provável causa da batida, segundo testemunhas, foi porque um dos condutores avançou o sinal. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), uma equipe semafórica está no local para reparar os danos causados ao sinaleiro.