Acidente entre carro, van e bicicleta deixa oito mortos em Minas

Oito pessoas morreram na noite deste domingo, 30, em um acidente na BR-040, próximo a Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, um bebê de 8 meses está entre os mortos. Outras três pessoas foram internadas em estado grave no hospital da cidade.



O acidente aconteceu por volta das 19h30. Um veículo de passeio trafegava no sentido Rio de Janeiro quando um ciclista atravessou a pista. Ao tentar desviar, o carro bateu em uma van da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que trafegava no sentido Belo Horizonte. O ciclista, de 16 anos, morreu.



O bebê viajava no carro com um casal, que também morreu. Na van, viajavam nove pessoas. Quatro morreram. Todos os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena.



O veículo de passeio tinha placas de Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte. Já van era da capital.