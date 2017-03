Acidente entre carro e viatura do SAMU deixa dois feridos em Goiânia

Um acidente entre uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e um carro deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (3), em Goiânia. A batida aconteceu na Avenida Leopoldo de Bulhões, no setor Pedro Ludovico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas sem ferimentos graves, mas não se sabe ao certo se os feridos são do carro ou do outro veículo. Ainda segundo a corporação, outra viatura do SAMU foi acionada para realizar o transporte das duas pessoas para o hospital.