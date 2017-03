Acidente entre carro e trem deixa duas pessoas feridas em Ipameri

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um trem por volta das 15:40h na tarde deste sábado (4), no perímetro urbano de Ipameri, cerca de 200 km de Goiânia.

Uma equipe do Pelotão de Bombeiro Militar foi enviada ao local da linha férrea. De acordo com informações dos bombeiros, as vítimas estavam em um veículo modelo VW Saveiro. Apesar de terem ferimentos leves, foram encaminhadas ao Hospital Municipal para atendimento.

Esse é o segundo acidente em menos de um mês nas proximidades da linha de trem que cruza o município. No último domingo (26), enquanto chovia, um caminhão colidiu com o trem e espalhou soja na ferrovia. A cabine pegou fogo, mas ninguém ficou ferido.