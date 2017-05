Acidente entre carro e motocicleta deixa dois feridos no Jardim Guanabara

Um acidente de trânsito deixou duas vítimas com lesões grave neste sábado (6), na Av. Vera Cruz, esquina com a Rua Porto Nacional, Jardim Guanabara, próximo ao ginásio de esportes.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima Ronaldo Faria de Jesus conduzia a motocicleta com seu primo Francisco das Chagas Rodrigues da Silva, de 31 anos, na garupa, quando colidiu com o veículo de Lindomar Pereira da Silva, de 32 anos, no cruzamento da Av. Guanabara com a Rua Porto Nacional.

Os ocupantes da motocicleta foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), e segundo informações, Ronaldo se encontra na UTI, em estado grave, enquanto que o passageiro, Francisco, está em estado regular.

Não houve prisão até o momento, uma vez que o condutor da Parati permaneceu no local do acidente e não estava embriagado, conforme o resultado do teste do etilômetro. A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança para identificar qual dos envolvidos desrespeitou a sinalização semáforica.