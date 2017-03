Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na Marginal Botafogo, sentido Pedro Ludovico

O trânsito na Marginal Botafogo, sentido setor Pedro Ludovico, continua com um intenso congestionamento por conta um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Os veículos envolvidos na colisão continuam na via e parte da pista segue bloqueada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista já foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Já na Avenida Leste Oeste, no cruzamento com a Rua 625, no Setor São José, um semáforo está apagado e o trânsito no trecho é bastante confuso.