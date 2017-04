Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no setor Balneário Meia Ponte

Duas pessoas ficaram gravemente feridas depois de uma batida entre um carro e motocicleta, na Avenida Genésio de Lima Brito, no Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

O acidente aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (4). O helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para socorrer uma das vítimas, que segundo a corporação, estava inconsciente e com sangramento no ouvido.

Ele e a outra vítima, ainda não identificada, foram encaminhados para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Veja vídeo do atendimento: