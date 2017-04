Acidente entre carro e caminhão mata dois na BR-153, em Campinorte; veja como ficou um dos veículos

Duas pessoas morreram e mais duas ficaram feridas na tarde desta terça-feira (18) em um acidente na BR-153, km 159, em Campinorte, região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas estavam um VW Parati quando começou a chover. O veículo seguia de Goiânia com destino a Jaú, no interior do Tocantins, quando o condutor perdeu o controle da direção, rodou na pista, colidiu frontalmente com o caminhão e foi parar na faixa de domínio da rodovia.

Na Parati viajavam o motorista, de 45 anos, sua sobrinha, de 26, e dois filhos dela, um menino, de quatro meses, e uma menina, de três anos.

Com o impacto, a mãe e o menino morreram no local. A garota foi socorrida por particulares em estado grave e encaminhada para uma unidade de saúde de Campinorte.

O condutor do veículo foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para Uruaçu.

Ainda de acordo com a PRF, os pneus traseiros do VW estavam em mau estado de conservação.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Veja mais imagens do acidente: