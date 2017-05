Acidente entre caminhão e ônibus deixa 21 feridos na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, deixou 21 feridos na madrugada desta quinta-feira (4), na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos os veículos seguiam no sentido Goiânia/Brasília, quando no km 2,9, o ônibus bateu na traseira do caminhão. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para desencarcerar algumas das vítimas. Apesar da gravidade do acidente, ninguém morreu.

O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi usado para fazer o transporte de alguns feridos para os hospitais da região.

O trecho da rodovia chegou a ficar interditado por duas horas e já foi liberado.