Acidente entre ônibus e carreta deixa 10 feridos na GO-230

Atualizada às 13h20

Um ônibus e uma carreta colidiram na GO-230, entre Rianápolis e Uruana, a 156 km de Goiânia, na manhã desta terça-feira (14) e 10 pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma árvore estava no meio da pista e o condutor do ônibus que transportava trabalhadores rurais e seguia de Uruana sentido a Rianápolis, tentou desviar, mas acabou colidindo o veículo contra uma carreta, carregada de gado, que vinha no sentido contrário. Alguns animais morreram com impacto.

Os Bombeiros informaram que 30 pessoas estavam no ônibus e que 10 delas tiveram ferimentos leves, foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Uruana e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Ceres.