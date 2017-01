Acidente entre ônibus e caminhão, no Rio de Janeiro, deixa 11 feridos

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão no fim da madrugada desta segunda-feira (23), na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, deixou pelo menos 11 pessoas feridas. De acordo G1, o congestionamento no começo da manhã chegou a 6 km. As duas faixas tiveram que ser interditadas e a travessia de um ponto a outro levava quase duas horas.

O ônibus colidiu na traseira de um guincho que estava parado em serviço com sinalização de trânsito no local. Várias pessoas recorreram a transporte aquaviário para conseguirem chegar ao destino.

Os feridos receberam primeiros atendimentos pela equipe da empresa concessionária e foram encaminhados para hospitais locais.