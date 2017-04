Acidente deixa um morto e um ferido na BR-020, em Formosa

Um homem de 42 anos morreu depois que o carro em que estava bateu na traseira de um caminhão na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O passageiro ficou preso às ferragens, mas foi socorrido pelo Corpo de Bomeiros. Ainda não há informações sobre o que provocou a colisão.

O acidente aconteceu na noite de sábado (15) e deixou a rodovia parcialmente interditada até que o resgate e limpeza do local fossem feitos. De acordo com os Bomeiros, o caminhão só parou vários metros depois de ser atingido pelo Chevrolet Chevette.

Após os militares cortarem parte da lataria do veículo para fazer o resgate do passageiro, ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Formosa. Já o motorista do caminhão não se feriu.