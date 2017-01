Acidente com quatro veículos deixa dois feridos na BR-153

Um acidente entre quatro veículos, sendo três caminhões, no km 40 da BR-153, em Porangatu, deixou dois feridos na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos, entre eles um dos Correios carregado com encomendas, colidiram e um dos motoristas dos caminhões ficou preso às ferragens. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Porangatu.

De acordo com a PRF, a pista está parcialmente interditada.