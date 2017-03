Acidente com caminhão de abacaxi deixa dois mortos na BR-153

Uma manobra incorreta causou um grave acidente na tarde desta sexta-feira (31), na BR-153, na altura de Jaraguá, sentido Goiatuba. Dois caminhões se chocaram causando duas mortes na rodovia federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos fazia um contorno quando o outro, que estava carregado com abacaxi, bateu nele. No local, foram encontradas dois corpos, ocupantes do caminhão que transportava as frutas. Um terceiro passageiro do mesmo veículo foi socorrido pelos bombeiros e transportado para Hospital Municipal de Jaraguá.

Os ocupantes do outro veículo não se feriram. A carga se espalhou pela via, que foi interditada durante o socorro.