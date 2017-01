Acessos irregulares de entrada para a BR-153 são fechados

A concessionária Triunfo Concebra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fecharam na manhã desta terça-feira (17), dois acessos irregulares de entrada para a BR-153, no km 496 e no km 497, no sentido Goiânia - Anápolis.

Os acessos ficam no Setor Palmito/Vila Romana, bairros localizados entre o Setor Novo Mundo e a BR-153, próximo ao cruzamento desta rodovia com o viaduto da Avenida Anhanguera. De acordo coma PRF, o fechamento deles era uma antiga demanda, visto que é um dos principais pontos de acidentes na rodovia, por se tratarem de entradas perpendiculares e sem visibilidade.

Segundo a PRF, no ano de 2016, no perímetro que liga o viaduto do Aldeia do Vale (km 490) ao viaduto do Flamboyant (km 501) aconteceram 186 acidentes, sendo que 49 deles estavam relacionados com os acessos agora fechados. Esses acidentes deixaram 16 pessoas feridas e ocasionaram as únicas duas mortes, no ano de 2016, nesse trecho urbano de 11 quilômetros.

A polícia lembra que as obras não impedem o acesso dos moradores da região às demais áreas da cidade. Na verdade, eles estão bastante próximos da Avenida Anhanguera, via que podem ter acesso por ruas laterais.