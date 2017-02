Academia de Goiânia não demitiu ex-BBB indiciado por usar diploma falso

Indiciado por usar um diploma falso de Educação Física, o ex-BBB Rodrigo da Silva Carvalho, Rodrigão, segue trabalhando normalmente na academia Body Gyn, em Goiânia. De acordo com a gerência da unidade, "nada mudou" em relação à situação dele no estabelecimento, onde atua como estagiário.

A empresa disse que ainda não foi notificada oficialmente do indiciamento e adiantou que só irá tomar qualquer decisão em relação à permanência dele como estagiário "a partir do momento que souber o que aconteceu". As informações são do G1 Goiás.

Na última sexta-feira (10), Rodrigão foi ouvido no 4º DP de Goiânia após ser denunciado por ministrar aulas na academia sem ter diploma. Segundo o delegado Eli José de Oliveira, o ex-BBB afirmou, em depoimento, que havia comprado um diploma de graduação por R$ 4.500,00. Ele responde ao inquerito em liberdade.