Abastecimento de água volta ao normal de forma gradativa

Após moradores das regiões Central, Leste e Sul de Goiânia e bairros de Aparecida sofrerem com a falha no abastecimento de água durante toda a terça-feira, a Saneamento de Goiás S/A (Saneago) informou nesta quarta-feira (17) que o serviço está sendo normalizado gradativamente. De acordo com a companhia, a falta de água ocorreu em decorrência de um vazamento de adutora do S...