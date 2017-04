"A gente tinha a impressão que ele nem tinha ciúmes dela", diz avó de estudante morta pelo marido

A confirmação da morte da estudante de pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos, na noite desta terça-feira (25), e a confissão do crime por parte do marido da jovem, Lucas Luciano de Souza Silva, surpreendeu aos familiares da vítima.

Em entrevista ao POPULAR, a avó de Letícia, Maria de Fátima, disse que o casal não parecia ter problemas. "Eles viviam super bem. A gente não desconfiava de nada, nada mesmo", confirmou.

Segundo o delegado do 4° Distrito Policial (DP) de Goiânia, Diogo Barreira, Lucas confessou o crime e alegou que o ciúme foi a motivação para matar a mulher, enforcando-a com as próprias mãos. O fato causou espanto na avó da estudante, que não acreditava no sentimento. "A gente tinha a impressão que ele nem tinha ciúmes dela", disse.

Entenda

Lucas Luciano de Souza Silva, marido da estudante de pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos, que estava desaparecida em Aparecida de Goiânia desde a manhã da última segunda-feira (24), foi preso no começo da noite desta terça-feira (25), após ter confessado a morte da jovem.

A prisão aconteceu na porta de uma emissora de televisão onde Lucas ia dar uma entrevista ao vivo.

O corpo de Letícia foi encontrado em um lote baldio, ao lado da casa onde o casal morava, na cidade.