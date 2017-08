“A gente tem que fazer o trem para ganhar dinheiro”, diz bilheteiro do Mutirama em grampo

Funcionários do parque Mutirama planejavam imprimir pulseiras de identificação falsas para perpetuar o desvio de dinheiro da bilheteria, investigado pela Operação Multigrana do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Gravações de interceptação telefônica de dois funcionários, que foram denunciados ontem à Justiça por organização criminosa com outras oito pessoas, compravam o plano da organização criminosa.

Ainda em maio, quando aconteceram as primeiras prisões da operação, o bilheteiro Leandro Rodrigues disse em depoimento que existia a intenção de Geraldo Magela, apontado como um dos chefes do esquema, de copiar pulseiras e comercializá-las “por fora”. Depois do fim do contrato com a LL Gráfica, que imprimia bilhetes falsos para o grupo criminoso, o parque estava usando pulseiras com selos tridimensionais para cada dia, uma maneira de fiscalizar os visitantes e a entrada de ingressos.

Na gravação interceptada que o POPULAR teve acesso, Leandro fala com Clenilson Fraga da Silva, conhecido como Soldado, outro funcionário da bilheteria que foi denunciado pelo MP. Eles reclamam que o esquema de desvio não está dando mais dinheiro e que precisam conseguir “fazer a pulseirinha”.

“A gente tem que bolar um sistema para deixar essa pulseira dentro da bilheteria escondida para ele (outro funcionário). Entendeu?”, diz Soldado. Leandro sugere que Soldado entregue as pulseiras falsas para o funcionário colocar na bilheteria. Clenilson explica que as pulseiras são volumosas e o funcionário precisa de um mochila para carregá-las.

“Mas a gente tem que fazer o trem para ganhar dinheiro, porque para ganhar micharia não resolve também não”, fala Soldado sobre esse nome esquema de desvio da bilheteria.

Essa interceptação foi feita no final da tarde do dia 21 de maio. Dois dias depois, a primeira fase da Operação Multirana seria deflagrada, quando foram presos Leandro e outras quatro pessoas, incluindo Geraldo Magela e Dário Paiva, que são considerados chefes do esquema.

Ouça trecho dessa gravação interceptada entre os funcionários Leandro e Soldado: