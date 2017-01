''A gente está com medo de virem aqui matar todo mundo'', diz preso

A declaração, de dentro do Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), cenário da matança de 56 presos entre domingo (1º) e segunda (2) em Manaus, foi dada pelo detento A., 27.

Foragido desde novembro, ele foi recapturado no centro da cidade na quarta-feira (4) pela Polícia Militar –que, em seu último balanço, afirmava também ter resgatado 65 dos 184 que escaparam dessa e de outra prisão alvo de motim em Manaus.

A. foi colocado com outros quatro detentos em uma cela fechada com cadeado de frente ao pátio principal do Compaj, por onde circulavam livremente parentes de detentos para as visitas, sem qualquer barreira. Conversou com a reportagem pela abertura gradeada da porta e contou ter fugido do complexo em 15 de novembro, um mês e meio antes da matança –atribuída a uma guerra entre as facções PCC e Família do Norte.

"Estavam falando que iam me matar aqui dentro. Aí eu pulei um muro, fui pelo mato, corri numas casas, peguei uma carona e fui para a cidade", relatou A., que nega ser associado a qualquer organização criminosa e se sente ainda mais ameaçado de morte que outros detentos.

Isso porque foi preso sob acusação de estupro de uma mulher de 27 anos –crime que ele nega ter cometido e que é mau visto pelos detentos no sistema penitenciário.

A. diz ter sido condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão e que já estaria "há mais de sete anos na cadeia".

O detento disse que se escondeu por alguns dias e depois passou a trabalhar como carregador na feira central de Manaus, onde recebia cerca de R$ 80 por dia. "Esse dinheiro era para sustentar meu filho de seis anos", afirmou.

A. pediu que a reportagem entrasse em contato com sua família para dizer que estava bem. Sua mulher, H., afirmou à reportagem nesta quinta-feira (5) que já estava a caminho do presídio para tentar uma visita ao marido.

O acesso ao Compaj foi aberto à imprensa e aos familiares na quarta. Na frente do presídio, mulheres denunciavam supostas más condições de alimentação e a superlotação no presídio. Elas falaram sob a condição de não ter os nomes publicados.

A direção da penitenciária não atendeu a pedidos de entrevistas.

Segundo familiares, a comida e a água na prisão chegam a ter vermes e sujeira. "Os presos que são de fora, que não têm parentes aqui para trazer comida, só eles comem a comida do presídio. Ninguém come aquilo, nem porco come", disse uma mulher.

No enterro de um detento morto na rebelião, famílias recontavam a apreensão vivida no dia da matança.

"A gente estava no guarda-volume para pegar as coisas e sair no último portão quando começou [a rebelião]. Em vez de abrir a porta de livre acesso, para a gente sair, os policiais diziam 'fecha, fecha'. Os presos não ficaram com a gente de refém, não. Os policiais, em vez de abrir a porta pra gente sair logo, deixaram fechada", afirmou uma das mulheres.

Nos últimos três dias, houve diversos relatos de familiares de que PMs atiraram em presos que estavam fugindo. Disseram ainda ter visto que corpos foram colocados em viaturas e levados para áreas distantes do presídio e, por isso, não estariam na contagem oficial de mortos feita pelo IML (Instituto Médico Legal).

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas negou, em nota, ter recebido denúncia formal sobre esses relatos, assim como o delegado de Polícia Civil responsável pela investigação dos homicídios.