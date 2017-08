A caminho do velório do irmão, pastor morre ao bater carro em carreta na BR-153

Um pastor evangélico de 56 anos morreu na terça-feira (30), em um acidente de carro na BR-153, em Goiatuba, quando estava indo para Araporã (MG), no velório do irmão, também pastor.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pastor conduzia um Ford Focus, onde também estavam a mulher, a filha e uma sobrinha, quando bateu o carro na traseira de uma carreta carregada com leite e capotou no canteiro central da rodovia.

O pastor morreu na hora e os familiares sofreram lesões leves e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Itumbiara. O motorista da carreta não ficou ferido e depois do acidente se apresentou ao posto da PRF em Itumbiara.