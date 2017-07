“A bala que atravessou meu braço foi a mesma que matou a minha filha”, diz pai da pequena Júlia

O pai da pequena Júlia Martins Rodrigues de Barros, de 4 anos, contou em entrevista à TV Anhanguera que a bala que matou a menina foi a mesma que atravessou seu braço esquerdo. “Eu estava jogando minha filha para dentro de casa e foi quando eu senti a fisgada”, contou Luiz Martins de Paiva. Júlia foi morta com um tiro na cabeça na manhã do último sábado (29) durante um acerto de contas no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia.

De acordo com o relato de Luiz, ele e a família estavam momentaneamente na casa dos pais dele enquanto a sua residência passa por uma obra. "A casa dos meus pais fica em uma rua comercial onde eu asso os frangos nos finais de semana e feriados”, contou.

Minutos antes da tragédia, o pai disse ter percebido que tinha algo errado quando ouviu o primeiro tiro. Segundo ele, Júlia, o avô e dois amigos da família estavam na porta da casa comendo quando um rapaz saiu de uma residência vizinha e foi atravessar a rua correndo.

No entanto, o homem se virou no meio do caminho e começou a correr na direção ao pai de Júlia, que estava com o portão entreaberto. Neste momento, um dos amigos de Luiz empurrou a menina e o irmão de seis anos para dentro da sala. O filho mais velho se escondeu atrás de uma geladeira. Mas a garota voltou e foi em direção ao pai que estava na porta. "A tendência do filho, da filha é correr para o lado do pai".

Na fuga o rapaz invadiu a residência e foi para o fundo. Instantes depois, dois homens que o perseguiam entraram atirando. Um dos disparos atingiu Luiz quando ele abaixava o braço para colocar a menina para dentro novamente. “Quando eu desci o braço, eu senti a fisgada e em seguida ela caiu nos meus pés”, relembra.

Ao ver a menina no chão, Luiz se jogou sobre ela. “O rapaz que entrou atirando viu quando minha filha caiu. Quando ele viu, eu sei que na cabeça dele algo falava que ele fez alguma coisa errada. Ele não correu atrás do outro homem pelo corredor mais estreito. Ele voltou para trás e quando se virou chegou a cair sentado. Levantou e saiu correndo”, relatou o pai de Júlia.

Recordações

Luiz lembra de Júlia como uma menina linda, cheia de vida, vaidosa e o xodó da casa junto com os dois irmãos. “Era a coisinha mais linda do mundo”, afirmou.

Ele disse que sua participação no JA 1ª edição é para buscar força para cobrar Justiça. “Tem que vir e mostrar. Nossa Justiça é lenta. Para muitos é só mais uma nas estatísticas que escutamos em todos os jornais”, enfatizou Luiz.

Luiz contou ainda que não iria participar, mas como sonhou com Júlia durante a noite assim que se levantou, conversou com a mulher e resolveu vir. “Eu preciso mostrar porque a repercussão de um incidente desse é muito grande. Eu tenho que mostrar para ver se muda alguma coisa”, finalizou.